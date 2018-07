Lontra que acertou todos os resultados da Rússia prevê vitória da Espanha

Moscou – A lontra Harry do aquário de Sochi, que até agora acertou todos os resultados da seleção da Rússia na Copa do Mundo, previu para este domingo a vitória da Espanha no duelo entre ambas no Estádio Luzhniki, em Moscou, pelas oitavas de final do torneio.

“Fizemos uma previsão para a partida que milhões de torcedores russos aguardam com o coração na mão. Das duas bolas pintadas com as cores das equipes, Harry preferiu a bola vermelha e amarela de nossos rivais”, disseram os responsáveis pelo aquário à imprensa local.

Anteriormente, Harry adivinhou todos os resultados da Rússia nas três partidas da fase de grupos: tanto as vitórias sobre Arábia Saudita e Egito como a derrota para o Uruguai.

Enquanto isso, o oráculo mais famoso desta Copa do Mundo, o gato surdo Aquiles, do museu Hermitage de São Petersburgo, não palpitou sobre a partida.