Lollapalooza é interrompido por raios na região

Na tarde deste sábado, 6, o Lollapalooza teve de ser interrompido devido ao alto número de raios que caem na região localizada no autódromo de Interlagos, zona sul da capital paulista.

Até o momento, os portões estão fechados e o público está impedido de entrar ou sair do festival. A Organização do evento sinalizou as saídas de emergência para uma possível evacuação. Um anúncio pedia para que o público se afastasse das grades metálicas. O show do rapper Rashid foi interrompido repentinamente e os equipamentos do palco principal foram cobertos por lona.

A cidade tem pontos de alagamento e áreas que entraram em estado de atenção. O calor e a umidade provocaram instabilidade.