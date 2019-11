São Paulo — A espera acabou: se você queria se organizar melhor para o Lollapalooza 2020, é a sua chance. O festival divulgou na manhã desta segunda-feira (4), a divisão das atrações de seu line-up por dia.

Os ingressos do Lolla Day, no primeiro lote, custam R$ 400 a meia e R$ 800 a inteira. Lana Del Rey e Guns N’ Roses são os headliners da sexta-feira, dia 3 de abril do ano que vem, primeiro dia do festival.

Confira: