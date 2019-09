Lollapalooza 2020: venda de ingressos começa hoje

São Paulo — Começam nesta segunda-feira (23), as vendas dos ingressos do festival Lollapalooza 2020 para o público geral.

O valor integral do ingresso válido para os três dias (Lolla Pass) é R$ 1500 e a meia sai por R$ 750. Já o Lolla Day (que dá direito a apenas um dia do festival) é vendido por R$ 400 a meia e R$ 800 a inteira. Quem preferir o Lolla Lounge, que dá acesso às áreas VIPs do evento, terá que desembolsar R$ 3500 no valor integral e R$ 2750 na meia.

Há também a opção de entrada social, que consiste na doação de R$40,00 (no caso de compra do Lolla Pass ou Lolla Lounge Pass), ou de R$30,00 (no caso de compra do Lolla Day ou Lolla Lounge Day), para o programa “Criança Esperança”.

Para quem é cliente do Bradesco ou do Next, as vendas iniciaram em 18 de setembro.

O festival acontecerá nos dias 3, 4 e 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up ainda não foi divulgado.

Os ingressos podem ser comprados no site oficial do Lolla e também no Credicard Hall.