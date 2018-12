Local de encontro de JFK e Marilyn Monroe está à venda por US$ 5 milhões

A casa de Bing Crosby em Rancho Mirage, na Califórnia, foi o endereço de muitas festas enquanto ele morava lá, de 1957 até a década de 1960.

Frank Sinatra, Ginger Rogers e Lucille Ball e Desi Arnez moravam perto. Os hóspedes mais famosos da casa, no entanto, provavelmente foram Marilyn Monroe e John F. Kennedy, que, de acordo com o biógrafo de Monroe, visitaram a casa ao mesmo tempo e podem ter estabelecido seu especulado vínculo amoroso naquele lendário calor seco. (Uma casinha anexa com dois quartos foi apelidada de “Ala JFK” em homenagem a Kennedy.)

O imóvel de pouco mais de 620 metros quadrados, em um terreno de mais de 4.000 metros quadrados, foi construído para o cantor e sua segunda esposa, Kathryn, em 1957. A casa de um único andar, com uma suíte master de 130 metros quadrados, além de quatro outros quartos com banheiro, entrou e saiu do mercado várias vezes desde 2010, quando foi colocada à venda pela primeira vez por US$ 3,4 milhões. Também esteve disponível para aluguel no Airbnb, com diária de US$ 3.400.

Agora a casa reapareceu no mercado, com um preço de US$ 5 milhões. Linda Taglianetti, Fredrik Eklund, John Gomes e Gail Vasquez da Douglas Elliman Real Estate representam o imóvel em 70375 Calico Rd.

A casa de estilo espanhol está localizada na comunidade Thunderbird Heights de Rancho Mirage, uma cidade perto de Palm Springs onde os preços de residências subiram mais de 30 por cento nos últimos seis meses, de acordo com o Relatório de Micro Mercado da Douglas Elliman. Segundo os dados da Elliman, o imóvel de Crosby está avaliado em sete vezes o preço médio de uma casa no mesmo CEP. (A Zillow, por sua vez, estima o valor em cerca de US$ 3,2 milhões.)

“A casa é ideal tanto para estar do lado de dentro quanto do lado de fora e combina os estilos tradicional e moderno. Além disso, tem uma vista linda”, diz Eklund. Isso pode ser verdade, mas o pedigree da casa claramente eleva o valor percebido. Qual outro imóvel pode oferecer a chance de cantar em volta de uma piscina ou fogueira com um nível tão alto de história de celebridades?

A casa está em boa forma, mas algumas atualizações cairiam bem. Além da estrutura principal, que tem boas proporções, com paredes de vidro retráteis, a compra inclui um lote adjacente de 2.000 metros quadrados onde os proprietários podem construir uma pequena casa de hóspedes para futuros assuntos presidenciais.