Linda Hamilton e Schwarzenegger se reencontram em novo “Exterminador”

“O Exterminador do Futuro” mudou “nossas vidas”, disseram os atores Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger nesta quinta-feira (04) em Las Vegas, na apresentação da sequência deste icônico filme de ficção científica que os reúne 35 anos após a estreia da saga.

“Estou muito animado em ter todos de volta, Jim Cameron e Linda Hamilton, toda a equipe está junta novamente”, comemorou Schwarzenegger durante a sessão de estúdio da Paramount na CinemaCon.

“Tudo começou em 1984 e mudou a minha vida”, disse o ex-governador do estado da Califórnia, se referindo ao primeiro “O Exterminador do Futuro”, que estreou naquele ano.

Schwarzenegger foi batizado de “Governator” durante seu mandato no estado mais rico dos Estados Unidos e incorporou frases como “Hasta la vista, baby” e “I’ll be back”, que foram fundamentais em sua carreira política e agora em sua cruzada pelo meio ambiente.

“Terminator: Dark Fate”, que estreia em novembro e foi dirigido por Tim Miller, é uma continuação direta de “O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final” (1991).

A Paramount apresentou uma prévia do filme, que começa no México e mostra a corajosa Sarah Connor atirando estilhaços e mísseis contra o novo “Exterminador do Futuro”, interpretado por Gabriel Luna.

“Já faz 30 anos que eu entrei no papel de Sarah Connor… isso mudou minha vida”, disse Hamilton, também presente no palco com o resto do elenco do filme. “Eu mal posso esperar para compartilhar este filme com vocês”.

O filme apresenta um elenco diversificado, incluindo o mexicano Diego Boneta, o colombiano Natalia Reyes, além de Gabriel Luna, descendente de mexicanos, e Mackenzie Davis.