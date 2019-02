Liga mundial

Essa é para os corintianos ficarem felizes: o site esportivo Bleacher Report propôs um campeonato mundial com os 20 clubes da elite do futebol e o único representante brasileiro é o Corinthians. A lista foi criada baseando-se nos times mais representativos das principais lias ao redor do globo. Confira:

1 – Lyon: considerado pelo site como um time a ser evitado nas competições europeias. Nas últimas campanhas de Champions League, somaram mais pontos que Real Madrid e Barcelona.

2 – Bayern de Munique: quando pensamos em um time alemão, pensamos no Bayern.

3 – Chelsea: apensar de não viver a sua melhor temporada, o time vem de excelentes resultados na Liga Inglesa, considerada a mais difícil do mundo pelo site.

4 – Milan: as famosas listras vermelhas e pretas são sinônimas de sucesso.

5 – Real Madrid: é o time pelo qual todos os jogadores desejam jogar e o maior vencedor da história da Champions League.

6 – Porto: o gigante português ganhou pedigree com a conquista da Champions de 2004.

7 – Boca Juniors: o melhor time da Argentina.

8 – Arsenal: já provaram ser capaz de enfrentar qualquer time no mundo.

9 – Borussia Dortmund: se reencontraram com a boa fase e renasceram para o futebol.

10 – Corinthains: Apesar de todo o hype santista, foi o Corinthians quem faturou o título nacional e, com todo o talento brasileiro, poderia enfrentar qualquer time.

11 – Manchester City: ganhou força quando seus bilionários donos passaram a investir no time.

12 – Paris Saint-Germain: assim como o City, ganhou força depois de massivos investimentos.

13 – Barcelona: possivelmente o melhor time da história do futebol.

14 – Juventus: um misto de velhas ledas com novos talentos.

15 – Manchester United: o maior time de futebol do mundo, com a maior torcida.

16 – CSKA Moscou: o melhor time da Rússia.

17 – Olympique de Marselha: os maiores jogadores que vão para a França passam pelo Olympique.

18 – Valencia: outro time a ser evitados nas ligas europeias.

19 – Shakhtar Donetsk: já provaram que podem jogar contra os grandes da Europa.

20 – Inter de Milão: o lado azul de Milão possui um plantel de primeira classe.