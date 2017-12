Life Center: serviços, conveniência e diversão no mesmo lugar

Imagine ter, em um mesmo ambiente, o requinte e o conforto de um shopping combinado ao aconchego de um parque. O resultado é um Life Center, novo conceito de empreendimento que une compras, conveniência e entretenimento em um local arborizado e sustentável.

Assim nasce o Shopping Parque da Cidade, dentro de um complexo multiúso que terá seis prédios corporativos, dois residenciais e um hotel de luxo inédito no Brasil, totalizando dez edifícios, localizado entre a Marginal Pinheiros e a Avenida Chucri Zaidan, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

No primeiro Life Center do país, será possível encontrar um mix de lojas de moda, acessórios e presentes, serviços, conveniências e uma grande variedade de restaurantes. Hoje o setor gastronômico é a grande tendência no mercado de shopping centers.

O entretenimento também será parte essencial do empreendimento, que contará com um teatro com capacidade para até 500 pessoas e a maior rede de cinemas da região com seis salas vips Kinoplex.

As novidades não param por aí, o Shopping Parque da Cidade acaba de ganhar um parceiro de peso: uma unidade de Medicina Diagnóstica Albert Einstein. Um espaço inteiramente dedicado à saúde, com oferta de exames laboratoriais, análises clínicas e de imagens, além de corpo clínico especializado.

Em sintonia com a vida moderna, o centro de diagnósticos disponibilizará resultados de exames em formato digital, proporcionando maior segurança e agilidade para pacientes e médicos.

Opção de investimento

Além de agregar benefícios para quem tem uma vida corrida, mas prioriza momentos saudáveis e tranquilos, o conceito Life Center é uma excelente opção de investimento.