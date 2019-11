Life by Vivara desenvolve pulseira especial para o Novembro Azul

São Paulo – Em campanha para o Novembro Azul, mês de conscientização dos homens para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Vivara, com o seu Life By Vivara, uniu forças com o Instituto Lado a Lado pela Vida.

A marca lança uma pulseira masculina, feita em aço com couro azul, buscando elegância e engajamento. Uma porcentagem das vendas de cada pulseira será revertida para o instituto, auxiliando na organização de campanhas sobre o câncer de próstata.

As pulseiras estão disponíveis a partir do início do mês novembro por R$320 nas lojas físicas e no e-commerce da Vivara (www.vivara.com.br).

Pulseira Life by Vivara. R$ 320 Pulseira Life by Vivara. R$ 320