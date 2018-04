Letra de “Born to Run” de Springsteen pode chegar a US$ 300 mil em leilão

O primeiro manuscrito de Bruce Springsteen de “Born to Run”, o hit de 1975 do roqueiro, deverá arrecadar entre 200 mil e 300 mil dólares quando for a leilão em junho, disse a Sotheby’s nesta sexta-feira.

O rascunho, uma página única de papel pautado arrancado de um caderno espiralado, está escrito inteiramente na letra de Springsteen, disse a casa de leilões.

A maior parte da letra escrita à mão não entrou na versão final da canção de 4 minutos e meio, um hino do rock no qual o cantor pede à amante que fuja com ele de uma pequena cidade dos Estados Unidos. O manuscrito não é em nada parecido ao refrão completo, disse a Sotheby’s.

A revista Rolling Stone avaliou “Born to Run” como sendo a maior realização de Springsteen e a 21ª música na lista de melhores canções já gravadas.

A música era a primeira faixa no lado dois do álbum “Born to Run”, o terceiro de Springsteen. O álbum foi um sucesso que vendeu mais de 6 milhões de cópias nos Estados Unidos, segundo a Associação da Indústria de Discos da América.

O manuscrito, que segundo a Sotheby’s, está sendo colocado a leilão por um colecionador particular norte-americano, foi leiloado pela última vez em 2013, quando foi vendido por 197 mil dólares na casa de leilões.