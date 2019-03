Leonardo DiCaprio revela pôster de filme de Tarantino

São Paulo – O ator Leonardo DiCaprio revelou em suas redes sociais o pôster do próximo filme que protagonizará ao lado de Brad Pitt, ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

“Hollywood. 1969”, escreveu ele na legenda ao compartilhar a imagem com seus seguidores do Twitter e do Instagram.

O longa-metragem, o nono do cineasta Quentin Tarantino, acompanha a vida dos dois personagens em 1969 por Los Angeles e pelo cenário de uma Hollywood em mudança.

No pôster, os dois aparecem sérios com a placa de Hollywood ao fundo.

No elenco também aparecerão Al Pacino, Margot Robbie, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch e Dakota Fanning.

“É uma história que acontece em Los Angeles em 1969, no apogeu da Hollywood hippie. Os dois protagonistas são Rick Dalton (DiCaprio), uma antiga estrela de westerns televisivos, e seu dublê Cliff Booth (Pitt). Os dois têm problemas para triunfar em uma Hollywood que já não reconhecem. Mas Rick tem uma vizinha muito famosa… Sharon Tate”, disse Tarantino em março do ano passado.