Lenda do rock, Serguei morre aos 85 anos

Rio de Janeiro — Um dos maiores símbolos do rock no Brasil, o cantor e compositor Serguei morreu nesta sexta-feira (7), aos 85 anos, no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda (RJ), onde estava internado há mais de um mês e fazia tratamento contra a doença de Alzheimer.

O “avô” do rock brasileiro tinha sido hospitalizado por causa de desidratação, desnutrição e infecção urinária.

Sérgio Augusto Bustamante — nome de batismo do cantor — foi comissário de bordo da extinta companhia aérea Varig antes de ir embora para os Estados Unidos para iniciar sua carreira musical. Ele iniciou a carreira musical em 1966 com o lançamento de “Eu Não Volto Mais”. Uma de suas histórias mais conhecidas é o suposto romance com Janis Joplin.

Serguei lançou o primeiro de seus dez discos também em 1966 e era um veterano de festivais, participou do festival de Woodstock em 1969 e foi um dos artistas que se apresentaram na segunda e na terceira edições do Rock in Rio (1991 e 2001).

O músico tinha uma casa na cidade de Saquarema, a 71 quilômetros do Rio, que se transformou em um museu do rock, no qual se destacavam seus discos e muitas de suas lembranças, e onde ele desempenhava o papel de guia para centenas de fãs e visitantes.

Defensor do rock como “uma cultura, um estilo de vida e uma atitude”, Serguei era um crítico do atual formato do Rock in Rio, por considerar que tinha perdido seu espírito original e se transformado em um espetáculo comercial.