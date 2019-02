Leilão vende vinhos da Copa de 2014 a preço de banana

São Paulo – Tem uma festa programada e precisa de bebidas para servir, sem pagar muito? A plataforma online Sold está com lotes de vinhos e espumantes remanescentes da Copa do Mundo de 2014 disponíveis para leilão, com lances iniciais consideravelmente baixos.

Uma caixa de 60 garrafas de Faces Branco, vinho oficial do Mundial de futebol, por exemplo, tem lance inicial de 240 reais. Levando-se em conta que o preço sugerido de venda no mercado é de 29,90 reais, a economia seria significativa, já que a mesma quantidade custaria quase 1.800 reais. Claro que, à medida que os lances forem feitos, a diferença deverá diminuir.

Outro item em leilão é o vinho espumante Dádivas, que, no mercado comum, custa em torno de 50 reais. Uma caixa com 60 unidades do produto tem primeiro lance de 300 reais (portanto, cada garrafa sairia, inicialmente, por 5 reais).

Já 60 garrafas de 1865 Single Vineyard Sauvignon Blanc, também disponíveis, têm lance inicial de 600 reais no leilão, enquanto uma unidade custa, normalmente, cerca de 80 reais.

Além de vinhos, ainda estão à venda refrigerantes, sucos, câmaras frigoríficas e acessórios comprados para o torneio esportivo – alguns equipamentos, inclusive, sequer foram utilizados no evento.

O leilão, promovido pela empresa Match (Match Hospitality), está registrado com o nome “Empresa Vende” e tem, ao todo, 161 lotes localizados em São Paulo. Os lances podem ser feitos pelo site da Sold até o dia 30 de setembro, às 12h. Para tentar arrematar os produtos, é preciso se cadastrar no site até, no máximo, dia 29 de setembro, já que a empresa pode levar até 24 horas para aprovação do cadastro.