Leilão de mobiliário do hotel Ritz de Paris desperta paixões

Uma banheira para sonhar com férias luxuosas, ou um cesto estilo Luís XVI para os cachorros dormirem? O hotel Ritz de Paris leiloou nesta terça-feira (17) seu mobiliário, que agradou curiosos e fez os preços dispararem.

Alguns compareceram ao leilão por mera curiosidade, outros para levar alguma peça do hotel parisiense, que teve hóspedes tão célebres quanto Coco Chanel, Michel Proust, Hernest Hemingway e a princesa Diana. Cerca de mil interessados assistiram ao primeiro dia de leilão organizado pela casa Artcurial.

Entre os objetos e móveis oferecidos estavam expostos cortinas, acessórios de banho, entre outros. Alguns lotes alcançaram mais de três vezes o valor inicial estimado.

As peças mais importantes foram duas esculturas grandes estimadas em 10 mil euros, que foram vendidas por 54.600 euros a um comprador da internet. Uma banheira do século XIX, apresentada como “a primeira” do hotel Ritz, fundado em 1898, encontrou um comprador por 7.800 euros, que ainda terá que fazer alguns reparos.

A cesta para cachorros “de estilo Luís XVI” conquistou um interessado que pagou 2.600 euros. “Também pode ser adaptada para gatos”, afirmou Stéphane Aubert, um dos comissários da venda.

E elegância e o prestígio do Ritz se fazem sentir. Um sofá de três lugares estilo Luís XV foi vendido por 8.800 euros, mais de dez vezes sua estimativa inicial.

Inclusive algumas peças cuja utilidade era incerta agradaram alguns curiosos que acabaram comprando, por exemplo, um conjunto de três porta-estandartes por 650 euros, para “receber delegações em sua casa”, ironizou Stéphane Aubert.

“Os preços de base são bem baixos, é muito atrativo. Não surpreende que se venda tão caro e tão rápido. É o Ritz, isso tem um lado simbólico e único”, considerou Raphaelle Mattart, de 23 anos, que viajou de Liege, na Bélgica, para seu primeiro leilão.

O Ritz é famoso por ter sido cenário de vários filmes, como “Um Amor na Tarde” (1957), de Billy Wilder. Em 1997, a princesa Diana, que estava hospedada neste hotel, perdeu a vida em uma acidente de trânsito quando fugia dos paparazzi.