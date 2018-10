Lauryn Hill anuncia show no Brasil

São Paulo – A cantora de hip hop Lauryn Hill volta ao Brasil em maio do ano que vem, após seis anos, para fazer um único show em São Paulo, de acordo com evento oficial postado no Facebook.

O evento faz parte da turnê da cantora que comemora os 20 anos do lançamento do álbum “The Myseducation of Lauryn Hill”. O álbum foi indicado em 10 categorias e premiado em 5 no Grammy.

O show será no Espaço das Américas no dia 3 de maio de 2019, às 20h30. Os ingressos serão vendidos pela Ticket360 a partir do dia 7 de novembro.