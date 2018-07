Lateral Danilo sofre nova lesão e não jogará mais na Copa do Mundo

Kazan – O lateral-direito Danilo não tem mais chances de disputar partidas da Copa do Mundo da Rússia. A CBF comunicou nesta quinta-feira (05) que o jogador do Manchester City sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo após entorse no treinamento em Kazan, na véspera da partida de quartas de final contra a Bélgica. O tempo necessário para se recuperar não permite que o atleta participe de outros jogos da equipe no torneio.

O lateral foi submetido a exames de imagem, que confirmaram a lesão. Apesar disso, Danilo continuará com o grupo na Rússia. O jogador pediu para a comissão técnica para ficar com o grupo mesmo sem ter condições de atuar e, assim, seguirá concentrado com a seleção enquanto durar a participação dela na Copa. O tratamento de recuperação já se iniciou.

Danilo foi titular do Brasil apenas no primeiro jogo, o empate com a Suíça por 1 a 1, em Rostov. Escolhido como titular contra a Costa Rica, ele sentiu um problema no quadril no treino de véspera e acabou substituído por Fagner. O retorno aos treinos com a equipe foi na semana passada, em Sochi. No entanto, o técnico Tite preferiu manter o jogador do Corinthians na posição.

O problema com Danilo deixa a seleção com apenas um lateral-direito de origem para os três jogos finais da Copa, número de compromissos a serem disputados caso a equipe avance à semifinal. Como possível opção para Fagner, Tite pode apostar na improvisação do zagueiro Marquinhos, que tem experiência em atuar na posição pelo seu clube, o Paris Saint-Germain.

A seleção tem enfrentado seguidos problemas de lesão durante a Copa. Os mais recentes foram do lateral Marcelo, com espasmo nas costas, e do atacante Douglas Costa, com problema na coxa. No início da preparação, Fagner também se apresentou com um problema no joelho sofrido ainda pelo Corinthians e o meia Renato Augusto também começou os treinos com dores no joelho.