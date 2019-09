Produtores cancelam estreia do filme “Marighella”

São Paulo — A estreia do longa-metragem “Marighella”, prevista para o dia 20 de novembro, foi cancelada por seus produtores. A informação, confirmada em nota pela assessoria de imprensa do filme, a O2 Filmes e a Factoria Comunicação, pode ter relação com recursos que foram pedidos à Ancine e foram negados.

A produção, que conta com a direção de Wagner Moura e tem no papel principal o cantor e ator Seu Jorge, ainda não ganhou previsão para uma nova data de estreia. O dia 20 de novembro havia sido escolhido por marcar os 50 anos da morte do guerrilheiro Carlos Marighella e, também, pelo dia da Consciência Negra.

Em nota, a assessoria disse que “a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)”, mas ressalta que o filme seguirá sendo apresentado “com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo”.

“Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”, completou.

No final de agosto de 2019, a O2 Filmes chegou a entrar com recurso à Ancine pedindo um reembolso adiantado no valor de R$ 1 milhão. A agência negou o pedido e também recusou a verba que seria utilizada na comercialização de “Marighella”.

O longa estreou, em fevereiro deste ano, no Festival de Berlim. Recebido com aplausos, o filme é inspirado na biografia do guerrilheiro, assinada pelo jornalista Mário Magalhães, e trata sobre os últimos cinco anos da vida de Marighella, entre 1964, no início da ditadura militar, até seu assassinato, que aconteceu em novembro de 1969.

Procurada, a Ancine não se manifestou antes de esta reportagem ser publicada. Porém, o espaço continua aberto para a agência.