Lady Gaga trocará turnês por temporada de 2 anos em Las Vegas

Los Angeles – A estrela do pop Lady Gaga está trocando as turnês por uma temporada de dois anos em Las Vegas, seguindo o caminho de divas da música como Céline Dion, Britney Spears e Shania Twain que, recentemente, apresentaram shows fixos na meca do entretenimento.

Na terça-feira, Gaga, de 31 anos, disse que assumirá o compromisso de dois anos no Park Theater, teatro de 5.300 lugares do resort Park MGM, na avenida Las Vegas Strip, em dezembro de 2018.

“É a terra de Elvis, Tony Bennett e Frank Sinatra, do Rat Pack, de Elton John, Judy Garland e Liza Minnelli. Tem sido um sonho de toda a minha vida tocar em Las Vegas”, disse a cantora, em comunicado.

“É com humildade que farei parte de uma histórica linhagem de artistas e terei a honra de criar um novo show, diferente de tudo que Vegas já viu antes”, acrescentou.

Gaga fez seu nome há quase 10 anos com canções pop contagiantes, coreografias empolgantes e atitudes surpreendentes, como atear fogo em seu piano e usar um vestido feito de carne crua.

Em fevereiro ela iniciou o show do intervalo do Super Bowl cantando “God Bless America” do alto do estádio NRG de Houston.

Entretanto, em setembro a intérprete de “Bad Romance” adiou a fase europeia de sua turnê mundial “Joanne” até o início de 2018 devido a dores intensas. Em 2013, ela foi hospitalizada devido a uma lesão no quadril, e mais recentemente disse sofrer de fibromialgia.

Os shows fixos de Las Vegas se tornaram um chamariz para grandes estrelas da música por permitirem que os artistas permaneçam em um único lugar atraindo grandes plateias sem as dificuldades das turnês.