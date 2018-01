Lady Gaga e Pink se apresentarão no Grammy

Los Angeles – A organização do Grammy anunciou nesta quinta-feira (4) Lady Gaga, Pink, Childish Gambino e Little Big Town como os artistas que vão se apresentar na cerimônia de entrega da 60ª edição do prêmio, que é o mais importante da indústria da música.

A Academia da Gravação, responsável pelo Grammy, também disse que Patti LuPone e Ben Platt vão homenagear musicais da Broadway, com a primeira interpretando “Don’t Cry For Me Argentina”, de Andrew Lloyd Webber, e o segundo, “West Side Story”, de Leonard Bernstein.

A cerimônia será realizada no próximo dia 28, no Madison Square Garden, em Nova York, e terá como mestre de cerimônias o humorista James Corden.

Jay-z e Kendrick Lamar, com oito e sete indicações, respectivamente, são os grandes favoritos a protagonizar a noite do evento, que também terá o hit “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, concorrendo em três categorias: melhor canção, melhor gravação e melhor performance pop de uma dupla ou grupo.