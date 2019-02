São Paulo – A favorita Lady Gaga conquistou o Oscar 2019 de Melhor Canção Original, com “Shallow”, do filme “Nasce Uma Estrela”. Além de ter composto e ser a intérprete da música, Gaga também é a protagonista do filme, ao lado de Bradley Cooper (que também dirige a obra).

“Nasce Uma Estrela” retrata a relação da jovem cantora Ally (Gaga) com o parceiro Jackson Maine (Cooper). No total, o filme concorre a nove Oscars.