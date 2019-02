Lacoste inaugura novo conceito de loja

São Paulo – Marca esportiva ou marca fashion? A Lacoste sempre passeou entre os dois universos. O fundador da grife, René Lacoste, é considerado o pai da camisa polo, por ter adaptado a então rígida vestimenta dos tenistas à praticidade de uma peça de algodão com gola, isso entre as décadas de 1920 e 1930. A qualidade das roupas, somada a um design sempre contemporâneo, no entanto, extrapolou seu uso para fora das quadras.

Novo conceito de loja da Lacoste Novo conceito de loja da Lacoste

A polo logo se tornou uma peça popular entre os jovens urbanos e, com o passar das décadas, a Lacoste virou peça de desejo entre fashionistas, a ponto de a marca passar a desfilar na conceitual Semana de Moda de Paris.

Nos últimos tempos, no entanto, a Lacoste voltou a olhar mais para sua herança esportiva. Esse pequeno reposicionamento, digamos assim, ganhou seu ápice no ano passado, quando a marca inaugurou seu novo conceito de loja. Nesta quinta, esse novo layout foi apresentado no Brasil, no showroom da marca, em São Paulo.

As lojas tentarão transmitir o ambiente de um clube. A iluminação agora é mais clara e o tom verde predomina. Os ambientes curvos favorecem a circulação e a interatividade na loja e as peças aparecem bem divididas em nichos. Como se fossem armários de um clube.