Lacoste ataca com as celebridades

A Lacoste nasceu do tênis, da criação de René Lacoste. Durante muitos anos esteve restrita ao universo das quadras. Nos anos 2000, começou a fazer a cabeça dos fashionistas e ganhou uma áurea cool. No ano retrasado, voltou a se associar com o esporte das raquetes ao patrocinar Novak Djokovic. Como tênis também é um esporte de sorte, Djoko, que estava então em baixa, passou a ganhar tudo e voltou ao topo do ranking. Game, Set e Match para a Lacoste.

E como a bolinha não pode ficar parada, a marca francesa agora lança uma nova campanha global em que se associa a diversos tipos de personalidades ligadas às artes e, sobretudo, à irreverência. Vamos aos nomes: Chloé Sevigny, atriz americana que veio de uma família conservadora e logo se tornou musa do cinema independente; Alton Mason, modelo americano também que estudou dança e fez carreira internacional nas passarelas; Moha La Squale, rapper francês descoberto pelo diretor belga de cinema Barney Frydman e que depois fez nome na música.

Tem mais. Rod Paradot, ator francês vencedor de um prêmio César de revelação; Serena Motola, atriz e modelo japonesa; Asap Nast, o rapper americano globalmente reconhecido; Noah Becker, DJ alemão filho do com peão Boris Becker; Salif Gueye, bailarino franco-senegalês; a modelo e ativista Ebonee Davis; o artista coreano Sang Woo; a modelo americana Jamie Bochert; e a DJ francesa Clara 3000; sem contar Djokovic, o mais debochado campeão do mais elegante dos esportes.

A nova campanha da Lacoste se chama #crocodileinside e foi fotografada pelo inglês Oliver Hardlee Pearch. É, antes de mais nada, uma ode à diversidade, esse valor que se tornou tão caro à indústria da moda, e que no caso da Lacoste tem fundamento. Afinal, poucas peças são tão universais quanto a camisa polo de algodão idealizada por René Lacoste para ao mesmo tempo estancar o suor e manter a elegância exigida por um backhand bem executado.