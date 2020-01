La La Land, Vikings e Pokémon: confira as estreias da Netflix em fevereiro

São Paulo – A Netflix vai disponibilizar durante o mês de fevereiro 30 novidades em seu catálogo de filmes, séries e documentários. Entre os destaques está um longa ganhador do Oscar.

“La La Land: Cantando Estações” estreia na plataforma no dia 1 do próximo mês. O filme foi vencedor do maior prêmio do cinema em 2017 por 5 categorias.

Já entre as séries, a principal novidade é a sexta temporada de “Vikings”. No gênero de animações, a Netflix vai disponibilizar títulos como “Pokémon”, “Os Smurfs e a Vila Perdida” e “Meu Malvado Favorito 3”.

Das 30 estreias da Netflix em fevereiro, 22 são produções próprias da plataforma. Confira abaixo a lista completa com as novidades para o mês:

Séries

Locke e Key 7 de fevereiro Narcos: México 13 de fevereiro As telefonistas 14 de fevereiro Spectros 21 de fevereiro Better Call Saul 24 de fevereiro Aceleradas 28 de fevereiro Altered Carbon (2ª temperada) Não divulgado Vikings (6ª temporada) Não divulgado F1: Dirigir para Viver – (2ª temporada) Não divulgado

Filmes

La La Land: Cantando Estações 1 de fevereiro O Estranho Noivo de Maya 1 de fevereiro Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você 12 de fevereiro Entre Realidades 7 de fevereiro Por Lugares Incríveis 28 de fevereiro Como Perder um Homem em 10 Dias Não divulgado Superman: O Retorno Não divulgado Soldado Anônimo Não divulgado

Documentários e especiais

Prescrição Fatal: Minissérie 5 de fevereiro Camino a Roma 11 de fevereiro Bebês em Foco 21 de fevereiro

Crianças e famílias