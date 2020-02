La Casa de Papel: fãs poderão reproduzir assalto a banco em São Paulo

São Paulo — Os fãs de La Casa de Papel vão poder fazer mais do que só torcer pelos assaltantes da Casa da Moeda espanhola. Em uma experiência imersiva, o maior assalto a banco da história da Espanha será reproduzido na cidade de São Paulo, e os admiradores poderão ajudar a colocar em prática o plano “do Professor” (Álvaro Morte).

A experiência, que surgiu de uma parceria da Netflix com a empresa de tecnologia Fever, vai usar realidade virtual para reproduzir os personagens e as cenas da série no antigo Banco de São Paulo, em um prédio tombado no centro da capital paulista.

O teatro imersivo contará com um pré-show para que os participantes comecem a entrar no clima da série e um pós-show no qual poderão comprar bebidas e lanches especiais, assim como souvenirs exclusivos da produção.

O evento vai acontecer entre os dias 30 de abril e 31 de outubro. Os ingressos, que variam de R$ 75 a R$ 220, estão disponíveis no site La Casa de Papel The Experience e no site e no aplicativo da Fever. A experiência também vai acontecer em Madri e Paris, e há previsão para ocorrer em outras cidades como Lisboa, Nova York e Buenos Aires.

La Casa de Papel é uma produção espanhola sobre um grupo de ladrões que planeja um roubo à Casa da Moeda da Espanha. O time é liderado pelo Professor, que comanda toda a operação de fora e manda as instruções para os personagens: Rio (Miguel Herrán), Tokio (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente), Nairobi (Alba Flores), Berlin (Pedro Alonso), Moscou (Paco Tous) e Helsinki (Darko Peric), .

A série está disponível na Netflix até a terceira temporada, mas já tem a quarta parte confirmada. A produção foi transmitida inicialmente pela rede espanhola Antena 3 e adquirida pela plataforma da streaming em 2018.