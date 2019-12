La Casa de Papel e Sintonia: as séries mais populares na Netflix em 2019

São Paulo — De olho no fim do ano, a Netflix fez uma retrospectiva das séries, lançamentos, documentários e filmes mais populares de 2019 na plataforma de streaming no Brasil.

Segundo a empresa, as listas foram ordenadas pelo número de contas que assistiram a pelo menos 2 minutos de uma produção nos primeiros 28 dias de seu lançamento.

Confira:

Top 10 lançamentos:

La Casa de Papel pt. III Mistério no Mediterrâneo Esquadrão 6 The Witcher O Date Perfeito Operação Fronteira Sintonia Whindersson Nunes: Adulto Megarromântico Seis vezes confusão

Top 10 séries:

La Casa de Papel pt. III The Witcher Sintonia Titãs Sex Education Stranger Things 3 Irmandade Lucifer, 4ª temporada The Umbrella Academy Você, 2ª temporada

Top 10 filmes:

Mistério no Mediterrâneo Esquadrão 6 O Date Perfeito Operação Fronteira Megarromântico Seis Vezes Confusão Crush à Altura O menino que descobriu o vento Amor em Obras Klaus

Top 10 documentários: