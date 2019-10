La Casa de Papel: ator deixa escapar quando Netflix lançará 4ª temporada

A quarta temporada de La Casa de Papel já está confirmada pela Netflix, mas a plataforma de streaming ainda mantém em segredo a data de estreia.

Apesar do mistério, um dos atores da produção de língua espanhola pode ter deixado escapar em uma entrevista quando será lançada a continuação da história.

O argentino Rodrigo de la Serna, que interpreta o Palermo na terceira parte da produção, falou ao jornal local “Cadena 3” que a quarta temporada será lançada em janeiro de 2020.

“A quarta tem data de lançamento para janeiro, estamos muito felizes”, revelou Serna.

A data bate com uma divulgação feita pelo jornal espanhol “Vozpópuli“, que apontou janeiro do próximo ano como mês de estreia da série. O site diz que a informação foi dada por fontes do elenco.

Rodrigo de la Serna também falou sobre sua atuação como Palermo, antigo amigo de Berlim que passou a fazer parte do grupo de assaltantes comandado pelo Professor (Álvaro Morte).

“Entrei como um novo jogador de cabeça baixa, com uma dupla imigração como argentino na Espanha e fui inserido em uma família que funcionava muito bem”, disse.