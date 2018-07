Kylie Jenner pode se tornar a mais jovem empreendedora bilionária

Los Angeles – A estrela de reality TV, Kylie Jenner, está no caminho para se tornar a mais jovem empreendedora bilionária nos Estados Unidos, graças à próspera empresa de cosméticos que ela lançou há dois anos, informou a revista Forbes nesta quarta-feira.

Jenner, de 20 anos, meia-irmã de Kim, Klhoe e Kourtney Kardashian, lançou a Kylie Cosmetics em 2016 com “lip kits”, contendo um batom líquido e lápis para boca, por 29 dólares e, desde então, vendeu mais de 630 milhões de dólares em maquiagem.

A Forbes disse que avaliou a companhia em cerca de 800 milhões de dólares, sendo Jenner proprietária de 100 por cento dela.

Acrescentando os milhões de programas de TV, endossos e dividendos depois de impostos da empresa, a Forbes disse que Jenner valia “conservadoramente” 900 milhões de dólares. Mais um ano de crescimento a tornaria a mais jovem empreendedora bilionária, homem ou mulher, de todos os tempos, disse a revista.

Jenner chegou aos holofotes primeiramente como parte do reality show sobre a sua família, “Keeping Up with the Kardashians”. A Forbes estima que Kim Kardashian, que tem suas próprias linhas de cosméticos, roupas e jogos para celular, vale 350 milhões de dólares.

Em entrevista para a Forbes, Jenner creditou as redes sociais por ajudá-la a ter sucesso.

“As redes sociais são plataformas incríveis”, ela disse. “Eu tenho um acesso tão fácil aos meus fãs e meus clientes.”