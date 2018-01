KondZilla comemora 1 bilhão de views por mês no YouTube

Maior canal brasileiro na plataforma de vídeos do Google, com quase 25 milhões de assinantes, o Kondzilla comemora o início do ano com números ainda mais surpreendentes. Comandado pelo diretor e empresário Konrad Dantas, a página tem registrado uma faixa de um bilhão de views por mês.

Somente em 2017, foram aproximadamente 311 videoclipes publicados no canal. Entre os mais vistos estão os sucessos de MC Fioti com a música “Bum Bum Tam Tam” e de MC Kevinho, com “O Grave Bater”, que tiveram 529 milhões e 338 milhões de views cada.

Konrad é fundador de empreendimentos como KondZilla Filmes, a KondZilla Wear , uma marca de roupas que espelha a cultura periférica, a KondZilla Records , produtora musical que tem no seu casting os principais nomes do funk, como MC Kevinho, MC Guimê, MC Bin Laden, Tati Zaqui, MC Kekel, MC Rodolfinho, entre outros.