Kondzilla alcança 50 milhões de inscritos no YouTube

O canal Kondzilla atingiu uma marca inédita de 50 milhões de inscritos e tornou-se o quinto maior canal do YouTube do mundo na última sexta-feira, 21.

Em entrevista à youtuber Luci Gonçalves para o canal do YouTube Brasil, o produtor musical Konrad Dantas, conhecido como Kondzilla e criador do canal, comemorou o feito e destacou a importância de levar o funk para o mundo.

“É uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Lá atrás, [a gente] identificou que esse gênero não era representado, principalmente pela galera que tinha capacidade técnica e artística para realizar obras audiovisuais, e hoje a gente despertou interesse em toda a indústria da música e do audiovisual”, disse o produtor.

Por meio do canal no YouTube, o empresário promoveu artistas que viviam sob as adversidades da favela e contribuiu para levar o gênero musical como forma de entretenimento para as pessoas. “É o público da favela criando conteúdo pra favela dentro de uma plataforma totalmente democrática. Não é apenas música. É o comportamento do jovem da favela como um todo”, reflete.

Além da marca de 50 milhões, o canal Kondzilla também é o maior canal de música do mundo, o maior canal da América Latina e possui o único vídeo brasileiro com mais de um bilhão de visualizações.

Assista a entrevista completa: