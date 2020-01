Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero, afirma portal

Redação Central, 26 jan (EFE).- O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, ídolo do Los Angeles Lakers, morreu neste domingo em um acidente de helicóptero em Calabasas, perto de Los Angeles, no estado da Califórnia, segundo o portal “TMZ Sports”. A morte do Kobe Bryant também foi confirmada pelo jornalista da ESPN americana Adrian Wojnarowski.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

Kobe viajava no próprio helicóptero com pelo menos outras quatro pessoas quando aeronave caiu e pegou fogo. Os serviços de emergência compareceram ao local do acidente e confirmaram que não havia sobreviventes.

At a loss for words. My heart, prayers, and condolences go out to the Bryant family. #KobeBryant #rip #legend pic.twitter.com/Dt7Anf53ve — Martin Lawrence (@realmartymar) January 26, 2020

I fell in love with basketball b’cos of Kobe Bryant, Rest in Peace Legend 😔pic.twitter.com/YBQ9FDtrze — OLU The Great👑 (@Niyi_Olaolu) January 26, 2020