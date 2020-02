Kleber Mendonça Filho integrará o júri do Festival de Berlim

Berlim – Kleber Mendonça Filho foi selecionado como um dos membros do júri do Festival de Berlim, segundo informaram nesta terça-feira os organizadores do evento, que será inaugurado no dia 20 de fevereiro.

O diretor de “O Som ao Redor” (2012), “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019), entre outros, integrará uma equipe composta por outros seis cineastas: o ator inglês Jeremy Irons, a atriz franco-argentina Bérénice Bejo, a produtora alemã Bettina Brokemper, a produtora palestina Annemarie Jacir, o roteirista americano Kenneth Lonergan e o ator italiano Luca Marinelli.

Caberá ao júri entregar os Ursos da mostra oficial do festival, que nesta 70ª edição contará com 18 filmes em competição, entre eles o brasileiro “Todos os Mortos”, uma coprodução com a França, de Caetano Gotardo e Marco Dutra.

O Festival de Berlim introduzirá neste ano – o primeiro dirigido pelo italiano Carlo Chatrian e a holandesa Mariette Rissenbeek – uma nova mostra dedicada a talentos emergentes, chamada “Encounters”. Entre os 15 filmes selecionados está “Los conductos”, do colombiano Camilo Restrepo, uma coprodução entre França, Colômbia e Brasil.