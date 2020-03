Kiss anuncia novas datas de show no Brasil por causa do coronavírus

A banda Kiss acaba de anunciar as novas datas dos shows da turnê End Of The Road World Tour, no Brasil. As apresentações que estavam marcadas para maio foram adiadas para novembro diante do cenário da pandemia do coronavírus.

A organização da turnê, que vai marcar a despedida da banda, informou também que os ingressos já adquiridos serão válidos para as respectivas novas datas, não havendo necessidade de troca ou substituição.

Recentemente, Paul Stanley, guitarrista, vocalista, compositor e fundador do Kiss, alertou sobre o coronavírus: “Distanciamento social é o mínimo”.

Novas datas do show do Kiss no Brasil

Brasília: 10 de novembro, no Ginásio Nilson Nelson

Uberlândia: 12 de novembro, Estádio Parque do Sabiá

São Paulo: 14 de novembro, no Allianz Parque

Ribeirão Preto: 15 de novembro, na Arena Eurobike

Curitiba: 17 de novembro na Pedreira Paulo Leminski

Porto Alegre: 19 de novembro, em local a definir