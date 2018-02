King, Clapton e Cage: artistas que fizeram fama com a Gibson

São Paulo – Com a notícia de que a fábrica de guitarras Gibson luta para se salvar da falência, muitos músicos podem ter ficado preocupados: a marca é uma das principais da história da música popular no século 20. Nomes como B.B. King, Eric Clapton e Jimmy Page fizeram fama segurando uma Gibson.

Baseada em Nashville, a empresa americana conta a partir desta segunda-feira, 19, com um novo diretor financeiro, Benson Woo, que tentará saldar suas dívidas e manter a marca viva.

Veja abaixo uma lista com alguns dos grandes guitarristas que tiveram uma relação especial com a Gibson:

– Duane Allman (The Allman Brothers Band)

– Billie Joe Armstrong (Green Day) usa várias modelos Les Paul Junior, do qual existem dois modelos de assinatura de Armstrong.

– Jeff Beck comprou sua primeira Les Paul, um modelo de 1959, por 150 libras quando ainda era membro dos Yardbirds. Ele aparece com um modelo na capa do álbum “Blow By Blow”, de 1975.

– Eric Clapton usou toda uma variedade de guitarras Gibson ao longo de sua carreira. Sua primeira, uma ES-335 de 1964, foi vendida por US$ 750 mil num leilão em 2004.

– Bob Dylan tem seu próprio Gibson SJ-200, modelo assinatura.

– The Edge (U2) usa vários modelos Gibson.

– Ace Frehley (Kiss) também tem seu próprio modelo assinado, sem deixar de ser um fã da Les Paul Standard.

– Dave Grohl usa vários modelos de Gibson, além de ter o seu próprio, a DG-335.

– George Harrison usava uma Les Paul, uma SG e vários outros modelos. Sua Lucy é uma das Gibsons mais famosas.

– Jimi Hendrix é quase sempre lembrado por ser um guitarrista de Stratocaster (da Fender), mas ele também usou vários modelos de Gibson, incluindo pelo menos duas Les Paul. A marca também lançou um modelo Flying V inspirado em Hendrix.

– Joan Jett é a primeira guitarrista mulher a ter seu próprio modelo de Gibson, a Melody Maker branca.

– B. B. King usou muitos modelos de Gibson, inclusive sua própria ES-355, a célebre Lucille.

– Jimmy Page também usa muitos modelos de Gibson, e seu modelo assinatura é inspirado na chamada “Número 2”, uma Les Paul 1959.

– Keith Richards já botou as mãos em várias Gibsons diferentes, desde as Les Pauls até as Flying Vs. Ele foi um dos primeiros britânicos a empunharem a marca.

– Carlos Santana usou uma SG Special no palco de Woodstock.

– Neil Young usa vários modelos diferentes de guitarras e violões da Gibson. Sua principal guitarra, chamada Old Black, é uma Goldtop Les Paul de 1953 modificada.