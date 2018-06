Kim Kardashian sobre ingressar na política: “Nunca diga nunca”

Kim Kardashian participou de uma entrevista com Van Jones na CNN na qual falou sobre seu casamento com Kanye West, maternidade e sobre política. Recentemente, ela se encontrou com Donald Trump para conversar sobre a sentença de Alice Johnson.

Questionada se tem interesse em se candidatar para algum cargo público, Kim disse que não pensa nisso. “Eu acho que… nunca diga nunca. Mas não vai ser tipo, Kim se candidata. Não é onde eu estou. Eu quero ajudar uma pessoa de cada vez”, falou.

Alice Johnson foi condenada em 1996 por tráfico de drogas a prisão perpétua. Ela ficou por 21 anos presa, até que Kim levou seu caso pessoalmente a Donald Trump em maio. No dia 6 de junho, Trump alterou a sentença de Alice e ela foi liberada.

Kim explicou por que quis ajudar Alice: “Senti que ela é uma boa pessoa. Você pode ver isso nela. Que ela perdeu o emprego que tinha há anos, se divorciou, seu filho morreu, e eu sei que eu faria qualquer coisa pelos meus filhos, então eu senti essa conexão com ela. Então instantaneamente eu quis ajudá-la”.

Ela ainda contou que não foi um trabalho rápido e simples conseguir ajudar Alice. “Eu acho que as pessoas pensam que foi tipo, ‘ah, Kim foi até a Casa Branca, teve a conversa e estava tudo feito’. Eu vi isso há sete meses. E eu liguei diariamente para a Casa Branca para falar sobre isso”, falou.

Sobre seu casamento com Kanye, ela disse: “Nós sempre nos apoiamos, não importa o que é, se eu concordou ou não, eu sempre estou lá para ele. E eu acho que ele sabe disso, e, sabe, é mais difícil quando tudo é público. Eu acho que é muito importante apoiar. Não significa que eu concorde com tudo, mas significa que estou lá para conversar com ele e para passar pelas coisas com ele. Eu o amo”.