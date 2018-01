Kim Kardashian é acusada de apropriação cultural por penteado

Mais uma vez, a família Kardashian está envolvida em uma polêmica sobre apropriação cultural – agora com Kim nos holofotes. A socialite compartilhou em seu snapchat um vídeo em que aparece com o cabelo trançado com búzios nas pontas. O estilo das tranças usadas é associado a cultura de alguns países africanos.

“Então, gente. Eu fiz as tranças da Bo Derek e estou amando”, falou ela, fazendo referência a uma atriz norte-americana famosa nos anos 1970 que usou o mesmo penteado no filme ’10’.

No Twitter, internautas criticaram a socialite e a associação com a artista branca. “Primeiro, f… Kim Kardashian por usar trancinhas e chamá-las de ‘tranças da Bo Derek’. Depois, f… de novo por dar os créditos a uma mulher branca que estava se apropriando das tranças para começo de conversa”, escreveu uma usuária.

“Alguém precisa avisar Kim Kardashian que, assim como todo mundo, Bo Drek foi em um resort, deixou alguma mulher negra fazer tranças com búzios nela e decidiu que estava começando uma tendência. Garota, tchau. Dê o nome que isso tem, a #MagiaDaMulherNegra” disse outra internauta.

Até o momento, Kim não se pronunciou sobre as acusações.