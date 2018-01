Kim Kardashian anuncia nascimento de terceiro filho

LOS ANGELES – Kim Kardashian e seu marido, o rapper Kanye West, anunciaram seu terceiro filho nesta terça-feira, uma menina que nasceu de uma barriga de aluguel.

“Kanye e eu estamos felizes em anunciar a chegada de nossa saudável e linda menina”, disse Kim em uma mensagem em seu aplicativo.

O casal agradeceu à barriga de aluguel não identificada, “que fez nossos sonhos se tornarem realidade com o maior presente que uma pessoa pode dar”.

Eles disseram que o bebê nasceu na segunda-feira, mas não anunciaram um nome.

Kim, de 37 anos, e West já são pais de North, de 4 anos, e Saint, de 2 anos. A estrela do reality show “Keeping Up with the Kardashians” e das redes sociais decidiu usar uma barriga de aluguel após médicos alertarem sobre sérios riscos à saúde caso ficasse grávida novamente.

Kim fez relatos detalhados em seu blog sobre as dificuldades que passou durante seus dois partos.

Duas das irmãs de Kim também estão esperando bebês. Khloe Kardashian, de 33 anos, anunciou em dezembro que está grávida de seis meses do namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, enquanto sua meia-irmã Kylie Jenner, de 20, está supostamente esperando seu primeiro filho.

A chegada do terceiro filho de Kim e West entrou rapidamente nos assuntos mais comentados no Twitter.

