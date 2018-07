Kevin Spacey é investigado em novas três denúncias de assédio sexual

Londres – A Polícia Metropolitana de Londres (Met) investiga três novas denúncias de assédio sexual contra Kevin Spacey, que já teve seu nome envolvido em outros três casos de abuso no Reino Unido, informou nesta segunda-feira a “BBC”.

As forças de ordem receberam denúncias em Londres e Gloucester, cidade do oeste da Inglaterra, entre fevereiro e abril deste ano, de acordo com a emissora britânica, apesar de a polícia não ter confirmado o nome da pessoa investigada.

Dos três casos denunciados neste ano, dois teriam ocorrido em Londres – nos bairros de Westminster (1996) e Lambeth (2008) -, enquanto o terceiro corresponde a Gloucester, em 2013.

Os outros três casos denunciados no ano passado teriam ocorrido em Londres, dois em 2005 e outro em 2008.

Segundo os veículos de imprensa, o ator enfrenta acusações de agressão sexual de cerca de 30 homens.

Após as acusações surgidas contra Spacey, a plataforma Netflix deixou de contar com o ator na popular série “House of Cards”, que Spacey protagonizava com Robin Wright, e o diretor Ridley Scott desistiu de contar com o ator americano no filme “Todo o Dinheiro do Mundo”, um processo que custou milhões.