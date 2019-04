Keanu Reeves se reúne com Doria para discutir filmagem em São Paulo

View this post on Instagram

Recebi há pouco a visita do ator e produtor, Keanu Reeves. Ele e sua equipe vieram a São Paulo para conhecer pontos icônicos da Capital e do Estado que servirão de cenário para sua nova série a ser gravada ainda este ano aqui no Brasil. Um orgulho para os brasileiros de São Paulo ver que nosso Estado se consolida no mercado de grandes produções cinematográficas internacionais.