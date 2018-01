Kate Winslet lamenta “más decisões” de trabalhar com cineastas

Londres, 29 jan (EFE).- A atriz Kate Winslet admitiu que se arrepende das “más decisões” tomadas após ter trabalhado com certos cineastas, sem nomeá-los diretamente, em discurso após receber um prêmio no London Critics’ Circle Film Awards.

A atriz britânica se referiu a “diretores, produtores e homens de poder que durante décadas foram premiados e aplaudidos”.

Kate, protagonista de filmes como “Titanic” e “O leitor” – pelo qual ganhou seu único Oscar -, trabalhou no passado com o produtor Harvey Weinstein e recentemente com o diretor Woody Allen no filme “Wonder Wheel” (“Roda-Gigante”).

No final do ano passado, Weinstein foi acusado de assédio sexual por numerosas atrizes, algo que o produtor negou, enquanto Allen foi acusado há anos por sua filha adotiva Dylan Farrow de abuso sexual quando ela era pequena, um assunto que voltou a público nas últimas semanas.

“Me dou conta de que não poderia estar aqui nesta noite e guardar os arrependimentos amargos que tive pelas más decisões de trabalhar com certas pessoas”, admitiu a atriz de 42 anos, que chamou as mulheres que falaram sobre os abusos de “valentes”.

“Sei que permanecemos unidos ao esperar que este momento da história dê passagem a uma transformação no futuro para as próximas gerações”, disse a atriz.

A atriz foi criticada no ano passado por não ter comentado as acusações de Dylan Farrow sobre seu pai. EFE