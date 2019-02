Justin Timberlake viverá boneco cantante em musical

Copenhague – O premiado cantor e ator Justin Timberlake irá estrelar “Trolls”, uma animação musical da DreamWorks sobre os seres sobrenaturais que dão título ao filme, informou o estúdio nesta terça-feira.

Timberlake irá interpretar Branch, um “catastrofista de plantão hilário”, ao lado da atriz Anna Kendrick no papel da Princesa Poppy na primeira adaptação cinematográfica com os brinquedos dinamarqueses, que já fizeram participações na franquia “Toy Story”, do estúdio Pixar.

Os seres de olhar vidrado e cabelos coloridos espetados são baseados nas criaturas do folclore escandinavo. Eles foram concebidos em 1959 pelo lenhador dinamarquês Thomas Dam, que não tinha dinheiro para comprar um presente de Natal para a filha, e ganharam popularidade nos anos 1960.

O filme será dirigido por Mike Mitchell, bastante qualificado em virtude de sua experiência em “Shrek”, outra franquia de seres sobrenaturais da DreamWorks, e será lançado no dia 4 de novembro de 2016.