Jovem inglesa coloca frases positivas em ponte para combater suicídios

Aos 18 anos, a inglesa Paige Hunter pendurou dezenas de mensagens de apoio na ponte Wearmouth, em Sunderland na Inglaterra, no fim de junho, para a ajudar na prevenção de suicídios.

Paige recebeu um certificado da polícia por sua atitude. “Ela demonstrou uma compreensão incrível sobre pessoas vulneráveis que precisam de ajuda. Esse é um modo inovador de alcançar as pessoas que estão em depressão“, disse a superintendente-chefe da polícia local, Sarah Pitt, na entrega do prêmio.

Paige explica em seu perfil do Facebook que prendeu na ponte 40 placas com frases de conforto. “Espero que essas notas ajudem alguém a não cometer suicídio e façam com que as pessoas entendam que merecem viver. Não importa o quão difícil a vida seja. Você tem que levá-la e eu sei que isso pode não ser bom agora, mas tudo vai ficar bem no final, eu prometo isso a você”.

Paige criou uma campanha na página de financiamentos coletivos GoFundMe, que tem o objetivo de arrecadar dinheiro para formar uma organização em defesa à saúde mental.