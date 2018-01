Jovem cria site que ajuda a escolher o que assistir na Netflix

Uma das cenas mais comuns na Netflix é abrir a plataforma e ficar um bom tempo atrás da nova série ou de algum filme para ver. Consciente da dificuldade que pode ser encontrar um conteúdo, o jovem americano Ville Salminen criou o FlixAble, um site que pode ser a luz no fim do túnel para os usuários indecisos.

Com uma interface simples, a ferramenta permite a navegação por gênero, classificação no Internet Movie Database (IMDb) e filtragem com base na data de lançamento e inserção na Netflix. Além disso, o dispositivo também mostra o que as pessoas têm visto e o que está para sair do catálogo.

Construído como um hobby para aprender mais sobre programação, o portal surgiu após o usuário do Reddit perceber que muitos participantes do fórum estavam frustrados com o modo de navegação disponibilizado pela empresa de entretenimento.

“A repercussão de meu projeto confirmou minhas suspeitas de que ainda há demanda por um site como o Flixable”, disse Salminen em entrevista ao Mashable.

Curioso para conhecer a criação do programador? Clique neste link para ir direto ao endereço desenvolvido pelo rapaz que até o momento está disponível para os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.