Jon Bon Jovi divulga sua marca de vinho em supermercado

Jon Bon Jovi chamou a atenção dos clientes de um supermercado de Stewart, em Long Island, nos Estados Unidos, no último sábado, 4. O vocalista apareceu no estabelecimento para promover sua marca de vinho rosé, Hampton Water, lançada no começo deste ano em parceria com seu filho, Jesse Bongiovi.

O diretor executivo da loja, Stew Leonard, mostrou ao músico uma lagosta gigante, de cerca de nove quilos, apelidada de Bon Jovi.

Leonard apareceu com o animal amarrado sobre os braços e surpreendeu o público com a homenagem inusitada.

Em seguida, o cantor autografou garrafas da bebida e posou para fotos com funcionários. Stew Leonard registrou o momento em seu perfil no Twitter.

No tweet, o CEO escreveu: “A única coisa mais legal do que beber Hampton Water em um dia quente de verão é curtir isso com o rockstar Jon Bon Jovi e seu filho Jesse em #StewsWines #Farmingdale #NY @StewsWinesFarm”.