Johnnie Walker traz uísque de R$ 9.980,90 para o Brasil

São Paulo – Final de ano é época de presentes. Pensando nisso, a Johnnie Walker encomendou um gift-pack especial para o uísque da linha Blue Label.

As coisas não param por aí. As linhas mais raras da marca, The John Walker e Blue Label King George V, também chegaram por aqui.

A importadora Diageo é a responsável por trazer as bebidas para cá, que podem ser encontradas nos Shoppings Iguatemi, de São Paulo e Brasília, além dos shoppings Leblon, no Rio de Janeiro, e Rio Mar, no Recife.

Os preços vão de R$ 730,00 (Johnnie Walker Crystal Pack) até R$ 9.980,90 (The John Walker).