Johnnie Walker promove repaginada no clássico cantil de uísque

São Paulo – A Johnnie Walker resolveu recriar a peça clássica do cantil de uísque (o “flask”, aquele que se leva escondido no bolso de casacos e blazers) com a ajuda de artistas contemporâneos – tudo em nome da nova era do uísque, que quer atrair consumidores das novas gerações.

A coleção, criada pela CP+B Brasil, foi batizada de “Johnnie ‘n´Go” e traz quatro estampas diferentes, inspiradas nos rótulos Red e Black e suas paletas de cores. Alan Berry e Marcelo Fiedler assinam as artes inspiradas no Red Label, enquanto a artista Fernanda Aka Fekiro e o tatuador Jotapê cuidam das artes inspiradas no Black Label.

Onde encontrar: site The Bar.

Flasks da Johnnie Walker Flasks da Johnnie Walker

