John Travolta e Trump disputarão prêmio de pior ator no Framboesa de Ouro

Los Angeles – O filme “Gotti”, protagonizado por John Travolta, é um dos líderes de indicações da 39ª edição do Framboesa de Outro, que a cada ano premia o pior de Hollywood e que, nesta ocasião, tem na disputa pela estatueta de pior ator o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Gotti” foi indicado em seis categorias: pior filme, pior ator (Travolta), pior atriz coadjuvante (Kelly Preston, esposa de Travolta na vida real), pior dupla (Travolta e Preston), pior diretor (Kevin Connolly) e pior roteiro (Leo Rossi e Lem Dobbs).

O mesmo número de indicações foi alcançado pela comédia “Holmes & Watson”, o documentário conservador “Death of a Nation” e a comédia “Crimes em Happytime”, segundo anunciou nesta segunda-feira a fundação Golden Raspberry, que entrega os prêmios.

O troféu de pior filme do ano será disputado por “Gotti”, “Crimes em Happytime”, “Holmes & Watson”, “Robin Hood” e “Winchester”.

Trump, indicado por suas aparições em “Death of a Nation” e no documentário “Fahrenheit 11/9”, de Michael Moore, enfrentará na categoria de pior ator nomes como Travolta, Johnny Depp (“Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim”), Will Ferrell (“Holmes & Watson”) e Bruce Willis (“Desejo de Matar”).

O presidente americano, que levou uma destas estatuetas pra casa por “Os Fantasmas Não Transam”, em 1991, também recebeu na atual edição uma indicação ao prêmio de pior dupla (junto com sua esposa, Melania Trump), enquanto a primeira-dama levou uma como pior atriz coadjuvante (“Fahrenheit 11/9”).

Os “vencedores” dos prêmios serão anunciados no dia 23 de fevereiro, um dia antes da cerimônia do Oscar. EFE