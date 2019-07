Jogos Vorazes terá parque temático para adolescentes na China

A série Jogos Vorazes já vendeu mais de 100 milhões de livros e arrecadou quase U$ 3 bilhões em entradas de cinema, mas a história de crianças que lutam até a morte em um mundo distópico não combina muito com atrações temáticas infantis.

É por isso que a incorporadora da Lionsgate Entertainment World, a gigante imobiliária de Hong Kong, Lai Sun Group, está de olho em um público diferente. O projeto, que será inaugurado em 31 de julho em Hengqin, na China, pode ser o primeiro parque temático PG-13 (para maiores de 13 anos) do mundo. Tem como alvo consumidores chineses entre 16 e 30 anos, que geralmente saem em grupos, mesmo para paquerar.

“Eles vieram até nós e disseram: ’Queremos criar este parque especificamente para o público da paquera da China’”, diz Dave Cobb, diretor de criação do Thinkwell Group, de Los Angeles, que ajudou no design do projeto. “Estamos realmente focando em histórias que são um pouco mais sombrias, um pouco mais eletrizantes.”

A premissa central de Jogos Vorazes é violenta. As crianças são retiradas à força de suas casas pelo governo para lutar em uma arena sangrenta com machados, espadas e, claro, o arco habilmente empunhado pela heroína Katniss Everdeen. Mas os designers queriam emoções sem sangue e se concentraram em outras partes da saga que aparecem nos livros e nos filmes.

“É realmente único – as pessoas usam palavras com elegante e arquitetonicamente surpreendente – e acho que ouvi a palavra sexy sendo usada”, diz Jenefer Brown, diretora de projetos de entretenimento ao vivo da Lions Gate Entertainment, um estúdio de cinema e TV que licencia os estabelecimentos de cinema para o parque. “É único ouvir um parque temático descrito dessa maneira.”

O parque é está na fase 1 de um projeto de HK$ 6,3 bilhões (US$ 806 milhões) chamado Novotown. Administrado pela Village Roadshow, da Austrália, o parque será inaugurado na ilha Hengqin, uma área próxima à meca dos jogos Macau.