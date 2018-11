Jogador Mbappé é um dos três franceses mais influentes

Paris – O atacante Kylian Mbappé é, aos 19 anos, o terceiro francês mais influente de 2018, segundo uma lista elaborada pela revista “Vanity Fair” com 50 personalidades do país, divulgada nesta terça-feira.

No ranking elaborado pela publicação, o melhor jogador jovem da última Copa do Mundo ficou atrás apenas do fotógrafo e designer de moda Hedi Slimane, primeiro colocado, e a escritora Leïla Slimani, segunda. O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, aparece em décimo lugar.

No ano passado, os três escolhidos para as primeiras posições foram o empresário Xavier Niel, o ex-jogador e técnico de futebol Zinedine Zidane e a primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

“Seu gol contra a Croácia fez dele um jogador histórico, como o segundo mais jovem artilheiro de uma final de Copa do Mundo, depois de um certo Pelé”, escreveu a revista sobre Mbappé. EFE