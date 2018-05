Jogador do Liverpool fará jejum na final da Champions, diz jornal

Cairo – O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, não descumprirá o jejum do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos, durante a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid no próximo sábado, de acordo com o jornal egípcio “Al-Masry Al-Youm”.

Segundo a publicação, pessoas próximas ao craque dos ‘Reds’ afirmaram que Salah rejeitou “descumprir o jejum para a final” em Kiev e que treinará em jejum.

O mês do Ramadã, que começou no dia 17 de maio e dura entre 28 e 29 dias, tem um grande simbolismo para os muçulmanos, que se abstêm de comer, beber, fumar e manter relações sexuais, entre outras atividades, desde a alvorada até o pôr do sol.

Segundo as fontes do jornal, o jejum “não afetará” o jogador durante a final da Champions e a família, como costuma fazer antes que o atacante jogue partidas importantes, sacrificará três bezerros para abençoá-lo.

Salah rejeitou o uso de sua fotografia e da imagem da camisa do Liverpool para adornar as pequenas lanternas (fanus, em árabe) que são colocadas nas ruas do Egito, símbolo do Ramadã no país, e que se espalham pelas ruas da capital egípcia.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês, do qual também foi o artilheiro com 32 gols, Salah é visto como um ídolo por todo o povo egípcio, principalmente desde que marcou o gol que classificou a do Egito para a Copa do Mundo, após 28 anos de ausência no torneio.