Joaquin Phoenix exalta papel em exibição de “Coringa”, em Toronto

Joaquin Phoenix afirmou que seu aclamado papel como o protagonista de “Coringa” foi uma das grandes experiências de interpretação de sua carreira, após a adaptação ambiciosa e sombria em película sobre este personagem dos quadrinhos gerar comoção no Festival de Cinema de Toronto, na segunda-feira.

Após uma passagem triunfante pelo Festival de Veneza, onde ganhou no sábado o Leão de Ouro de melhor filme, “Coringa” teve uma exibição de gala em um dos festivais dedicados à sétima arte mais importantes da América do Norte.

“Parecia ilimitado, sobre como o personagem poderia ser interpretado e o que poderia ser feito com ele; parecia não haver regra”, disse Phoenix sobre a experiência de incorporar o vilão.

O filme e a performance de Phoenix já começaram a gerar previsões para o Oscar e controvérsias na mesma medida.

O principal inimigo de Batman já foi interpretado com maestria por Jack Nicholson (em “Batman”, 1989) e o australiano Heath Ledger (“Batman: O Cavaleiro das Trevas”, 2008), mas o desempenho da estrela de “Gladiador” é possivelmente a mais radical até agora.

Sua atuação foi descrita como “sensacional” e “desconcertante” por alguns críticos, mas outros opinaram que sua abordagem da doença mental e violência do personagem poderia ser “incendiária”.

“Havia algo que me atraía nele, e isso evoluiu enquanto trabalhamos juntos”, disse Phoenix à plateia após a exibição do filme, ao lado do diretor do longa, Todd Phillips.

“Começou a se tornar algo mais do que eu poderia ter antecipado e foi uma das melhores experiências da minha carreira”.

Dívida

Phoenix também prestou homenagem aofalecido irmão, River Phoenix, ao relembrar como ele o levou a assistir a “Touro Indomável” quando adolescente e lhe disse que ele seria ator.

“Ele não me perguntou, ele me disse. E eu estou em dívida com ele porque atuar me deu uma vida incrível”, afirmou.

River Phoenix, que inicialmente teve mais destaque que seu irmão mais novo interpretou o jovem Indiana Jones em “Indiana Jones e a última cruzada”, morreu aos 23 anos de overdose, um episódio infeliz que terminou com uma gravação vendida à mídia do telefonema desesperado de Joaquin chamando uma ambulância.

Joaquin Phoenix esteve no tapete vermelho do festival canadense ao lado de Robert de Niro, que também atua em “Coringa”.

A produção sobre o vilão de Batman é ambientada nos anos 1970 e tem como referência visual os filmes estrelados por De Niro, como “Taxi Driver” e “O Rei da Comédia”.

De Niro disse que “entendeu todas as conexões”, mas fez questão de destacar que entrou no projeto por causa do diretor Phillips.

Como ele fez isso?

Phillips era mais conhecido por filmes de comédia, como a trilogia “Se Beber não Case”.

“Odeio quando as pessoas chegam até mim fazendo uma cara do tipo ‘como alguém que fez ‘Se Beber Não Case’ fez isso'”, declarou o diretor.

O Festival Internacional de Cinema de Toronto vai até o dia 15 de setembro.